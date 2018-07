FC Porto anuncia renovação de Maxi Pereira e os regressos de Herrera e Corona

Numa nota publicada no seu site oficial, o FC Porto adiantou que o lateral direito assinou novo vínculo, embora não tenha revelado a duração do novo contrato.

Maxi, que não somou qualquer minuto no Mundial2018, em que esteve ao serviço do Uruguai, regressa hoje ao trabalho no emblema portista, que está a estagiar em Lagos, na região algarvia.

Herrera e Corona, que estiveram com o México no Campeonato do Mundo, também vão ser integrados no plantel de Sérgio Conceição, técnico que dispensou seis jogadores, horas depois do desaire com o Lille (2-1), do torneio Algarve Football Cup 2018.

Saidy, Everton, Oleg, Paulinho, Waris e Mikel tiveram todos ordens para regressar à cidade do Porto, numa decisão em que Conceição dá a entender que não conta com estes jogadores para a nova temporada.

O FC Porto tem novo particular agendado para domingo, frente ao Everton, novamente a contar para a Algarve Football Cup 2018.



Com Lusa