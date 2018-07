Benfica já deixou o Fenerbahçe para trás por duas vezes

Há 43 anos, os encarnados resolveram o confronto da primeira eliminatória da Taça dos Campeões na primeira mão, com uma goleada por 7-0 na Luz, perdendo depois por 1-0 na Turquia.

Volvidos 37 anos, o Benfica voltou a perder pelo mesmo resultado fora, agora na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, mas retificou na Luz, com um triunfo por 3-1 que valeu um lugar na final de Amesterdão.

No primeiro embate, a 17 de setembro de 1975, os 'encarnados', comandados de Mário Wilson, escreveram uma das mais robustas vitórias da sua história europeia, ao baterem os turcos por sete golos sem resposta.

Jordão, autor de um 'hat-trick' na segunda parte, com golos aos 60, 75 e 84 minutos, foi a grande figura do encontro, secundado por Nené, que 'bisou' (37 e 72). Também marcaram Shéu (22) e Sabahattin Erboga, na própria baliza (43).

Na segunda mão, para 'cumprir calendário', os turcos venceram por 1-0, graças a um tento de Engin Verel, aos 75 minutos.

Em 2012/13, a eliminatória começou em Istambul e os turcos voltaram a vencer em casa por 1-0, também com um golo apontado na segunda parte, aos 71 minutos, por Egemen Korkmaz.

Na segunda mão, na Luz, a 2 de maio de 2013, o argentino Nicolás Gaitán igualou o confronto logo aos nove minutos, mas, aos 23, holandês Dirk Kuyt empatou o jogo, na transformação de uma grande penalidade, colocando os turcos na frente.

Jose Manuel Ribeiro

O Benfica ficou a dois golos do apuramento e conseguiu marcá-los, obra do seu melhor marcador estrangeiro de sempre, o paraguaio Óscar Cardozo, que 'bisou', com um tento ainda na primeira parte, aos 35, e outro na segunda, aos 66.

Em relação a esse encontro, André Almeida e Luisão podem repetir a titularidade, seis anos volvidos, tal com o guarda-redes Volkan Demirel, nos turcos.

Fenerbahçe com novo treinador

O Fenerbahçe, segundo classificado do último campeonato turco, tem em 2018/19 um novo treinador, o holandês Philippe Cocu, que substituiu Aykut Kocaman.

Quanto ao plantel, destaque para a presença dos defesas Skrtel, Neustädter e Isla, dos médios Giuliano, Sousa (ex-jogador do FC Porto), Dirar e Valbuena e do avançado Soldado.

Murad Sezer

O encontro da primeira mão realiza-se a 7 ou 8 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa, e o da segunda a 14, em Istambul.

Os 'encarnados' procuram juntar-se ao campeão nacional FC Porto, que tem lugar garantido na fase de grupos, sendo que, além da terceira pré-eliminatória, ainda terão de ultrapassar um 'play-off', a 21 ou 22 e 28 ou 29 de agosto.

Lusa