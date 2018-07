Nadador Ryan Lochte suspenso até julho de 2019 por infringir regras antidoping

A agência antidoping dos Estados Unidos puniu o atleta por este ter feito uma infusão intravenosa, prática proibida a menos que esteja relacionada com hospitalização ou uma exceção permitida.

As autoridades informaram que o atleta, de 33 anos, não usou qualquer substância proibida.Lochte, que tem ainda 36 medalhas de ouro em mundiais, a solo e em estafetas, incluindo piscina curta, postou em maio nas redes sociais uma foto a receber a infusão intravenosa, facto que desencadeou a investigação.

Esta é a sua segunda suspensão após os Jogos Olímpicos Rio 2016, evento no qual esteve envolvido em assalto fictício com arma: foi desmascarado e punido com 10 meses de suspensão.

Os nacionais norte-americanos de natação são a primeira competição que vai falhar, sendo a mais importante os mundiais de 2019, em Gwangju, Coreia do Sul. Os 14 meses de suspensão são retroativos a 24 de maio.

