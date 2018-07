"Há anos que Özil não joga uma m...."

O despontar da polémica deu-se em maio, quando, num encontro com o Presidente turco Erdogan, Özil e Gundogan ofereceram-lhe camisolas autografadas das respetivas equipas, sendo que as fotografias desse momento foram usadas nas redes sociais como parte da campanha eleitoral de Erdogan.

Özil, que anunciou a saída da seleção germânica através de uma publicação na rede social Twitter, acusa a Federação alemã de não o aceitar como alemão, apesar de ter conquistado um Mundial, em 2014, ao serviço do país onde nasceu.

"Tenho dois corações, um alemão e um turco. Nasci e fui educado na Alemanha e não percebo porque é que há pessoas que continuam sem aceitar que sou alemão", afirmou o jogador.

A Federação germânica rejeitou as acusações de racismo enquanto o Governo turco manifestou apoio ao médio do Arsenal.

Agora foi a vez de Uli Hoeness, presidente do Bayern Munique, deixar duras críticas a Özil. Citado pelo jornal Bild, o dirigente do clube germânico, que o jogador nunca representou, acusa-o de não jogar "uma m.... há anos" e diz mesmo que "o último duelo individual que ganhou foi antes do Mundial 2014".

Michael Dalder

Özil, de 29 anos, representava a seleção germânica desde 2010. Na Mannschaft somou um total de 92 internacionalizações e marcou 22 golos.