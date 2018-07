No treino desta terça-feira, o penúltimo antes do regresso ao Porto. Danilo esteve no relvado a fazer alguns exercícios com bola, à parte do grupo, enquanto José Sá chegou ao campo de treinos com os companheiros de equipa, mas não foi visto nos 15 minutos abertos à comunicação social para fazer ginásio.

Amanhã, pelas 10h00, Mbemba poderá estrear-se no jogo-treino com o Farense, que vai decorrer à porta fechada.