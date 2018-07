O guarda-redes belga tinha-se lesionado antes do jogo com o Sevilha, mas já está recuperado. Quanto a Grimaldo e Fejsa, não treinaram na segunda-feira mas já estão à disposição do treinador. Já Krovinovic continua a recuperar da lesão ao joelho, mas fez corrida no relvado.

O Benfica está em estágio nos Estados Unidos e tem jogo marcado esta quinta-feira com o Borussia Dortmund.