A equipa de Xangai acabou eliminada no desempate por grandes penalidades (5-4), após a eliminatória terminar igualada, tendo em conta que na primeira mão, em Pequim, o Beijing Guoan tinha vencido igualmente por 2-1.

No jogo de hoje, a equipa de Vítor Pereira marcou por Yu Hai, aos 19 minutos, e Cai Huikang, aos 39, mas já nos descontos o Beijing Guoan 'forçou' o prolongamento, com um golo do espanhol Jonathan Viera, aos 90+4.

Lusa