Além de Bas Dost, falharam também a sessão realizada na Academia de Alcochete, sob a orientação do treinador José Peseiro, o defesa Jonathan Silva, os médios Marcos Acuña e Bruno César e o avançado Doumbia, todos por terem efetuado trabalho no ginásio.

O defesa brasileiro Marcelo foi o autor do único golo da equipa lisboeta, enquanto os avançados Bruninho e Vinícius Tanque marcaram para o Mafra, que na época passada se sagrou campeão do terceiro escalão do futebol português.

Lusa