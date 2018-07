"Jaime Marta Soares não é o avôzinho querido, ele é o lobo mau"

Nuno Sousa, sócio dos leões e líder da petição, reuniu-se com Marta Soares durante a manhã no Estádio José Alvalade, em Lisboa, revelando, entre várias acusações, a forma como o presidente da mesa da assembleia geral (MAG) e a vice-presidente Eduarda Proença de Carvalho tentaram alterar o auto de receção das assinaturas para um auto de entrega.

"Na entrega das assinaturas pedimos um auto de receção das mesmas e começaram destratar-me, mas já estava à espera. Fiz a contabilização das páginas (777), Eduarda Proença de Carvalho foi aos serviços e quando voltou para a sala entregou-nos o auto mal preenchido", começou por contar à comunicação social.

O porta-voz da petição insistiu em esclarecer como tudo acabou por "descambar", dizendo que foi provocado constantemente e que acabou por chamar a PSP (Polícia de Segurança Pública) para conseguir formalizar a sua intenção.

"Nisto, Marta Soares deu como terminada a reunião e deu ordem à segurança para me por fora da sala. Isto tudo numa tentativa de nos provocar, a elevar a voz. O auto de entrega teria de ser de receção e o nível baixou, comprimiram-me o espaço. Tive que chamar a polícia, porque me senti coagido e não conseguiram os seus intentos", declarou.

Com a chegada da PSP, Nuno Sousa sublinhou que "a atitude de Jaime Marta Soares mudou completamente", com o então auto de receção devidamente preenchido.

Contudo, Nuno Sousa tinha em mente entregar também a candidatura do antigo presidente leonino Bruno de Carvalho, mais uma vez rejeitada. "O próximo passo foi a lista com mais de 1.500 votos e para tentar entregar a candidatura de Bruno de Carvalho. Não consegui, porque disse que tinha de marcar uma reunião com ele e informá-lo, mas ele [Jaime Marta Soares] só tinha que passar um auto da mesma forma", lamentou.

Além de Bruno de Carvalho, anunciaram candidaturas ao ato eleitoral, marcado para 8 de setembro, Pedro Madeira Rodrigues, Carlos Vieira, Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira, Zeferino Boal e João Benedito.

Com Lusa