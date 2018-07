Scolari vai treinar o Palmeiras pela terceira vez na carreira

O treinador brasileiro, vencedor do Mundial 2002 com o Brasil, assinou contrato até 2022.

Segundo o clube em comunicado, o técnico encontra-se neste momento na sua residência em Portugal "a resolver os últimos detalhes para voltar ao Brasil", sendo que deverá ser apresentado na próxima semana.

O treinador orientou a equipa entre 1997 e 2000 e 2010 e 2012.

Ao serviço do Palmeiras, Scolari, de 69 anos, venceu uma Taça dos Libertadores em 1999, duas taças do Brasil (1998 e 2012) e uma extinta Taça Mercosul, em 1998.

O ex-selecionador da equipa das 'quinas', que chegou à final do Euro 2004, na qual os portugueses saíram derrotados diante da Grécia (1-0), já orientou, entre outras equipas, os brasileiros do Grémio, do Palmeiras, e do Cruzeiro, os ingleses do Chelsea e os chineses do Guangzhou Evergrande.

Ao longo da carreira, Scolari venceu um campeonato brasileiro, um japonês e três chineses, uma Taça de Inglaterra, cinco taças do Brasil, uma Liga dos Campeões asiática, um Campeonato do Mundo e uma Taça das Confederações, entre outros troféus.

O vice-campeão Palmeiras, que segue atualmente na sétima posição do campeonato brasileiro, perdeu o último jogo em casa do Fluminense (1-0), o que levou ao despedimento de Roger Machado.

Lusa