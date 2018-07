Benfica empata com a Juventus na International Champions Cup

O defesa Grimaldo colocou a equipa lisboeta em vantagem aos 66 minutos, na marcação exemplar de um livre direto, antes de o recém-entrado Clemenza restabelecer a igualdade, aos 84, com um golo que o avançado português Cristiano Ronaldo, novo ídolo de Turim, não desdenharia.

Ainda de férias, Ronaldo foi o maior ausente do jogo, decidido nas grandes penalidades, com a Juventus a acertar as quatro tentativas, a última das quais pelo ex-jogador do FC Porto Alex Sandro, e o Benfica a falhar por Jonas, ao poste, e João Félix, que permitiu a defesa do guarda-redes Perin.

Depois de ter vencido os alemães do Borussia Dortmund pelo mesmo método (4-3, após um empate 2-2 no fim do tempo regulamentar), o

Benfica cedeu perante o clube transalpino, que se tinha imposto por 2-0 ao Bayern Munique.

O primeiro sinal de perigo foi dado pela equipa italiana, aos 10 minutos, através de um remate de Marchisio sobre a barra da baliza 'encarnada', na sequência de um bom cruzamento de João Cancelo (formado nas camadas jovens da Luz), mas, a partir desse momento, foi o Benfica que tomou as 'rédeas' do jogo.

Apesar da demonstrar mais vontade do que adversário em inaugurar o marcador, a equipa lisboeta apenas criou uma flagrante oportunidade de golo, aos 22 minutos, quando Gedson Fernandes se precipitou no remate, perante a aproximação de Chiellini, atirando ligeiramente ao lado.

O treinador Rui Vitória foi obrigado a fazer a primeira alteração ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, devido à lesão de Ferreyra, que foi substituído por Castillo, e o cenário inverteu-se no início da segunda parte, com a Juventus a acercar-se da baliza benfiquista.

Cancelo e Favilli testaram os reflexos de Vlachodimos, que voltou a evitar o golo da Juventus com uma saída oportuna perante Khedira, e o Benfica respondeu... inaugurando o marcador, por Grimaldo, na marcação exemplar de um livre direto, aos 66 minutos.

A Juventus manteve-se no controlo das operações, em especial depois de o Benfica ter substituído seis jogadores no minuto seguinte ao golo, e ficou muito perto de restabelecer o empate aos 76 minutos, quando Benatia desviou de cabeça para a barra, na sequência de um livre.

A ameaça concretizou-se aos 84 minutos, graças a uma iniciativa individual de Clemenza - que tinha entrado em campo pouco tempo antes -, concluída com um remate fulminante, que Vlachodimos não conseguiu deter, levando o jogo para o desempate por grandes penalidades.



