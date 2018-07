Marítimo vence Mafra e avança na Taça da Liga

O avançado camaronês Joel esteve em evidência ao 'bisar', aos 43 e 82 minutos, além de assistir Correa aos 50.

A fazer a sua estreia oficial como treinador do Marítimo, Cláudio Braga não pôde contar, por lesão, com o defesa-central Zainadine e com os laterais-esquerdos Rúben Ferreira e Fábio China, o que levou a adaptar ao lado esquerdo da defesa Aloísio Soares, autor do primeiro lance de perigo, aos 13 minutos.

Joel tornou-se depois na figura central da partida e, após ter desperdiçado duas oportunidades, aos 26 e 37 minutos, acertou à terceira tentativa, ao responder de cabeça a um cruzamento de Correa, aos 43, inaugurando o marcador.

A vencer ao intervalo, o Marítimo precisou apenas de cinco minutos para dilatar a vantagem, com Correa a recuperar a bola e a combinar com Joel antes de finalizar.

O conjunto insular acabou por chegar ao terceiro golo, aos 83 minutos, com Jean Cléber a fazer um passe em profundidade e Joel a concluir com um 'chapéu'.



Lusa