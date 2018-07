Chaves avança na Taça da Liga ao vencer Arouca nos penáltis

Depois de uma boa primeira parte, com ascendente para os anfitriões, o jogo tornou-se monótono, apesar de dois golos anulados por fora de jogo, um para cada equipa, e apenas foi resolvido nas grandes penalidades graças ao remate certeiro do reforço Ghazaryan, depois de António Filipe ter defendido a tentativa de Bertaccini.

O Arouca, da II Liga, esteve melhor no primeiro tempo, mas foi Eustáquio o primeiro a criar perigo para os flavienses, aos 17 minutos, num desvio que encontrou o guarda-redes Rui Vieira seguro, embora a equipa da casa tenha respondido cinco minutos depois, num toque de Fábio Fortes a servir Toni Gomes que não conseguiu bater António Filipe.

Uma atrapalhação entre Deyvison e Rui Vieira quase dava golo do Desportivo de Chaves, da I Liga, mas a recarga de Eustáquio encontrou as pernas dos defesas, na resposta Toni Gomes cabeceou perto da baliza, enquanto Fábio Fortes viu o seu tento anulado, aos 38 minutos, devido a posição ilegal do avançado.

O segundo tempo foi um 'deserto' de ideias de ambas as equipas, que demonstraram uma evidente falta de ritmo, baixa intensidade e falta de entrosamento com as ideias de jogo.

Os únicos lances de registo são um remate de longe de Kiko, aos 86 minutos, para defesa apertada do guardião António Filipe e, já em tempo de descontos, houve mais um golo anulado, desta feita para os flavienses, devido a fora de jogo de William.



Lusa