No quarto jogo pelo emblema de Washington, ao antigo avançado de Manchester United e Everton inaugurou o marcador, aos 33 minutos, uma vantagem que durou até aos 82, quando Kellyn Acosta empatou.

A vitória do DC United só foi assegurada no último minuto do encontro, graças a um golo na própria baliza de Niki Jackson.

Lusa