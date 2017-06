Ecofin deverá dar luz verde esta 6ª feira à saída do PDE

No mês passado, a Comissão Europeia considerou duradoura a trajetória de correção do défice português, que diz ter condições para se manter abaixo dos 3% do PIB nos próximos anos.

O Ecofin deverá também endossar as recomendações para que Portugal continue a assegurar a correção do défice excessivo, o que poderá levar a mais medidas em 2018.