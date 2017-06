"Não tenho vergonha. Tenho imenso orgulho", responde Lacerda Machado

“Eu não sou agente político no ativo, por isso nunca responderei ao ex-primeiro-ministro. Não posso fazer comentários àquilo que diz e entende” Passos Coelho, disse Lacerda Machado ao Expresso. Ainda assim, “como a última coisa que disse – 'Fica tão mal a quem nomeia como a quem aceita' – dirige-se a mim, digo apenas que não tenho vergonha. Tenho imenso orgulho naquilo que ajudei a fazer. Foi com sentido se serviço público”.

É a resposta a Pedro Passos Coelho, que no sábado considerou "uma pouca vergonha" a nomeação de Diogo Lacerda Machado para a administração da TAP. Foi o advogado, amigo de confiança do atual primeiro-ministro que dirigiu as negociações com os acionistas privados para que o Estado voltasse a ter maioria do capital da transportadora.

A notícia da escolha de Lacerda Machado - bem como do social-democrata Miguel Frasquilho para presidente do Conselho de Administração da companhia aérea - foi dada pelo Jornal de Negócios no início de março de 2017 e confirmada pela SIC então. Na altura, não foram conhecidas reações. Voltou a ser noticiada este sábado pelo Expresso.