CTT avança com despedimento coletivo na recém-adquirida Transporta

"A empresa Transporta está neste momento num processo gradual de integração no universo CTT que passa também pela otimização dos seus recursos humanos, como já estava planeado, através de um processo de gestão que visa a sustentabilidade da empresa e a eficiência produtiva e operacional", afirmou fonte oficial dos CTT numa declaração escrita enviada à agência Lusa, sem referir o número de trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo.

O Diário de Notícias (DN) noticia hoje estar em curso um despedimento coletivo de 40 pessoas na Transporta - Transporte Porta à Porta, cuja aquisição pelos CTT foi anunciada no ano passado, mas que só foi concluída no início de maio, após conhecida a não oposição da Autoridade da Concorrência (AdC) ao negócio.

A compra, que implicou um investimento de 1,5 milhões de euros por parte dos CTT, foi na altura enquadrada na "estratégia de expansão e diversificação dos CTT, quer através de uma nova oferta de distribuição de encomendas acima dos 30 quilogramas de peso, quer através da criação de uma nova plataforma de expansão da empresa na cadeia de valor da logística e carga 'last mile'".

A aprovação do negócio foi comunicada em 06 de março pela AdC, que considerou que a operação não era suscetível de criar entraves significativos à concorrência no mercado da prestação de serviços de transporte de mercadorias e logísticos por via rodoviária.



Lusa