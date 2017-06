Novo crédito ao consumo baixa em abril para 455 M€, revela Banco de Portugal

De acordo com os dados relativos à evolução dos novos créditos aos consumidores, o número de novos créditos acordados entre os bancos e os consumidores também diminuiu 13,4% em abril em termos homólogos e 22% face ao mês anterior, totalizando os 104.736 novos contratos.

A componente que mais caiu foi o crédito pessoal, sobretudo a rubrica 'Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades)', que baixou em termos homólogos 11,6% e 3,7% face a março para 180,448 milhões de euros .

Ainda no crédito pessoal, a 'finalidade educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos' baixou 3,7% na variação homóloga e caiu 24,6% na variação mensal, para 3,354 milhões de euros.

No crédito concedido em 'Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto' o montante atingiu os 69,947 milhões de euros em maio, menos 22,2% face ao mesmo mês de 2016 e menos 26,1% em relação a março.

Os empréstimos para a compra de automóvel alcançaram os 201,301 milhões de euros em abril, mais 14,4% do que um ano antes, com o crédito automóvel a aumentar em todas as componentes se comparado com 2016, com uma subida de 7,6% no número de contratos assinados para 14.495. Estes valores, segundo o BdP, são ainda provisórios e sujeitos a revisões.

Lusa