Ford transfere produção de novo modelo do México para a China

Inicialmente a produção do novo Focus estava prevista para a unidade de montagem que o fabricante tem na localidade mexicana de Hermosillo.

Em janeiro, a Ford tinha anunciado que Hermosillo produziria o Focus, ao mesmo tempo que cancelava a construção de uma nova fábrica em San Luis de Potosí, também no México, o que foi interpretado como uma concessão ao presidente norte-americano, Donald Trump, que pressionou os grandes grupos norte-americanos para repatriarem as suas fábricas, em particular os investimentos no México.

Em comunicado divulgado hoje, a Ford assinalou que a produção do referido modelo começa na segunda metade de 2019 e que a maioria dos novos Focus a comercializar na América do Norte têm "inicialmente" origem na China.Posteriormente, serão comercializados veículos do mesmo modelo produzidos na Europa.

A empresa explicou que esta mudança na produção do México para a China permite uma poupança de 500 milhões de dólares a que se somam outros 500 milhões com o cancelamento do investimento em San Luis de Potosí.

Joe Hinrichs, vice-presidente executivo da Ford, explicou que as alterações agora anunciadas permitem à empresa "redistribuir o dinheiro" que economiza "para outras áreas de crescimento".

Lusa