Ryanair compra 10 aviões Boeing 737 por quase mil milhões de euros

A companhia aérea irlandesa de baixo custo, com sede em Dublin, vai adquirir cinco deste novos aviões em meados de 2019, sendo que o fabricante norte-americano entregará os restantes aparelhos no primeiro semestre do ano seguinte, refere a transportadora em comunicado.

A Ryanair fez, recentemente, um pedido de 100 Boeing Max 200 e tem uma opção de compra sobre outra centena de aviões daquele modelo, o que somado a estes dez mantém o objetivo de atingir "os 200 milhões de passageiros transportados" nos próximos sete anos, salienta.

No comunicado hoje divulgado, a companhia aérea irlandesa esclareceu que tinha uma frota exclusivamente composta por aviões Boeing, num total de 450, que têm uma vida média de seis anos e meio.

Os novos modelos da Boeing 737 Max 200 'Gamechanger' vão permitir à transportadora aérea reduzir o consumo de combustível até 16% e o ruído emitido pelos aparelhos em 40%.

Lusa