Endividamento do setor não financeiro volta a aumentar em abril para 723,6 mil M€

O valor de endividamento do setor não financeiro de abril significou um aumento de 4.970 milhões face a março e 10.133 milhões face a abril de 2016.

De acordo com a informação hoje divulgada pelo banco central, do total do endividamento do setor não financeiro (de 723,6 mil milhões de euros) a maior parte deve-se ao setor privado (empresas e particulares) com 407,7 mil milhões de euros.

Já o setor público não financeiro (administrações públicas e empresas públicas) contribuiu com 315,9 mil milhões de euros.Contudo, para o aumento de endividamento registado em abril face a março a principal responsabilidade foi do setor público, cujo endividamento aumentou 4,8 mil milhões de euros.

Quanto ao endividamento do setor privado não financeiro, este registou um incremento bem menor, de 200 milhões.

O Banco de Portugal justifica o aumento do endividamento do setor público com o "aumento do financiamento concedido por todos os setores financiadores, com exceção das empresas".

No crescimento do endividamento do setor privado, diz que este "reflete o acréscimo do endividamento externo das empresas privadas, parcialmente compensado pelo decréscimo do endividamento destas empresas junto do setor financeiro residente".

O endividamento do setor não financeiro refere-se à dívida de administrações públicas e empresas públicas (excluindo as financeiras, como CGD) e particulares e setor empresarial não financeiro.

Lusa