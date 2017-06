Eurodeputados reúnem-se hoje com Centeno e ex-ministros para debater offshore

Os eurodeputados da comissão de inquérito que está a investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais (PANA), reúnem-se hoje com Mário Centeno e também com os ex-titulares do cargo Maria Luís Albuquerque e Fernando Teixeira dos Santos.

A comissão está em Lisboa até sexta-feira e a lista dos encontros inclui deputados, jornalistas, responsáveis do Banco de Portugal e a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal.

Os pedidos de reuniões com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, o ex-ministro e antigo responsável do BCP e da CGD Armando Vara, o juiz Carlos Alexandre e o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio não foram respondidos.

Em causa está, no caso português, a saída de verbas para paraísos fiscais (offshore) e o regime fiscal da zona franca da Madeira.



