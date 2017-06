Roma disposta a pagar até 17 mil M€ para salvar dois bancos italianos

"O total dos recursos mobilizados poderá chegar aos 17 mil milhões de euros, mas a despesa imediata para o Estado italiano é de pouco mais de cinco mil milhões de euros", declarou o ministro da Economia e das Finanças italiano, Pier Carlo Padoan, após uma reunião do conselho de ministros.

Pier Carlo Padoan explicou que uma verba de 4,785 mil milhões de euros vai ser utilizada imediatamente para "manter a capitalização e fortalecer a situação patrimonial" do grupo bancário Intesa Sanpaolo, que vai assumir as atividades consideradas 'saudáveis' do Banca Popolare di Vincenza e o Veneto Banca, bem como um montante adicional de 400 milhões de euros que servirá "como garantia de cobertura".

Os restantes cerca de 12 mil milhões de euros serão canalizados para a cobertura dos ativos tóxicos das duas instituições bancárias que poderão nunca mais ser reembolsados, precisou o ministro italiano.

"Este decreto permite estabilizar a economia da região de Veneto [norte] e salvaguardar a atividade económica dos bancos da região", que vão continuar a existir e a funcionar como parte integrante do grupo bancário Intesa Sanpaolo, acrescentou Pier Carlo Padoan.

"Este resgate é a favor dos titulares de contas correntes, dos investidores [...] , daqueles que trabalham nestes bancos, da economia deste país e, finalmente, da saúde do nosso sistema bancário", acrescentou o chefe do governo italiano, Paolo Gentiloni.

No sábado, o Mecanismo Único de Resolução europeu determinou que se liquidasse estes dois bancos italianos, mas seguindo as regras italianas, e não as europeias.

Na véspera, o Banco Central Europeu (BCE) tinha afirmado que o Veneto Banca e o Banca Popolare di Vicenza eram inviáveis ou tinham probabilidade de sê-lo, "tendo em conta que os bancos tinham incumprido repetidamente os requisitos de capital", segundo uma nota da instituição liderada por Mario Draghi, responsável pela supervisão das entidades bancárias europeias, divulgada na sexta-feira.

Frankfurt disse ainda que tinha dado tempo aos dois bancos para apresentarem planos de capital, mas que estes tinham sido incapazes de oferecer "soluções credíveis" para o futuro.

O BCE informou depois o Mecanismo Único de Resolução desta situação que, por sua vez, concluiu que as entidades não cumpriam as condições para serem alvo de uma medida de resolução ao abrigo das regras europeias, determinando que deveriam ser liquidadas segundo as normas italianas.

Lusa