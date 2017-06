Brisa lança plataforma de serviço de partilha de boleias em automóvel

Em declarações à Lusa, à margem do anúncio do arranque do novo serviço, em Lisboa, o presidente da Brisa, Vasco de Mello, disse que se vive "num período de alteração comportamental e a empresa está presente na economia da partilha".

A partilha de boleias, através do automóvel (no acrónimo inglês ridesharing ou carpooling), é uma solução que se baseia em plataformas que "ligam a procura e a oferta e que organizam e tornam mais simples e mais seguras a partilha de custos das viagens de automóvel", explica a Brisa.

Segundo a empresa, na União Europeia existem várias plataformas com mais de 40 milhões de utilizadores.

"A Via Verde Boleias vem dinamizar a economia de partilha em Portugal", acrescentou Vasco de Mello, referindo que é "uma primeira iniciativa [da Brisa] que vai ao encontro daquilo que são as necessidades dos clientes e que permite passar do automóvel para a pessoa".

Os passageiros vão a partir de quinta-feira passar a ter acesso a uma plataforma e a uma solução de "mobilidade económica", refere, mantendo a comodidade do automóvel e a vantagem do ponto de encontro e de chegada serem acordados entre os participantes, oferecendo assim "uma mobilidade mais eficiente do que as outras soluções".

O Via Verde Boleias tem "a ambição de se estabelecer" como "a plataforma de referência para os portugueses".

A partir de setembro, vão estar disponíveis os grupos fechados, uma funcionalidade que se destina às empresas, universidades e outras instituições que pretendam disponibilizar este serviço aos seus membros.

Lusa