Défice orçamental das administrações públicas sobe para 697,8 M€ até maio

De acordo com a síntese da execução orçamental relativa aos primeiros cinco meses do ano hoje publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), esta evolução ficou a dever-se aos "efeitos conjugados" de um "aumento ligeiro" da receita (de 0,2%) e de um acréscimo da despesa (de 1,4%).

Entre janeiro e maio, o saldo primário (que exclui os encargos com a dívida pública) foi "excedentário em 2.700,2 milhões de euros", menos 224,3 milhões do que o verificado em igual período do ano anterior.

Lusa