Governo admite baixar IRS para os senhorios

Segundo o Jornal de Negócios de hoje, os proprietários que aceitem fazer arrendamentos por períodos de 10 anos ou mais poderão vir a beneficiar de uma taxa especial inferior aos atuais 28%.

Os detalhes da proposta ainda não estão fechados e, de acordo com o Negócios, estão a ser ponderados outros incentivos fiscais para o arrendamento a incluir no Orçamento do Estado para 2018, como a criação de um seguro de renda.