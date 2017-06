Desemprego atinge 13,8 milhões de brasileiros

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando a taxa foi de 11,2%, houve uma subida de 2,1%.

Entretanto, em relação ao trimestre encerrado em abril, que teve uma taxa de 13,6%, houve uma pequena redução.

A taxa de desemprego é medida pelo IBGE através de uma média móvel trimestral, ou seja, de três meses. Portanto, o dado de maio se refere ao período de março a maio.

O instituto divulga a taxa mensalmente.Para o IBGE, a taxa de desemprego permaneceu estável em relação ao trimestre de dezembro a fevereiro, que foi de 13,2%.

A população desocupada permaneceu estável em relação ao trimestre terminado em fevereiro, quando havia 13,5 milhões de desempregados, e 20,4% (mais 2,3 milhões de pessoas) maior que no mesmo trimestre de 2016.

A população ocupada (89,7 milhões) manteve-se estável em relação ao trimestre terminado em fevereiro, mas caiu 1,3% (menos 1,2 milhão de pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2016.

Lusa