FMI prevê crescimento económico de 2,5% em Portugal

Os técnicos do FMI voltaram a Portugal, na semana passada, ainda nas avaliações pós programa da troika. Segundo um comunicado enviado pelo Ministério das Finanças, dizem que a economia está agora mais forte, e que o Governo deve conseguir cumprir as metas orçamentais previstas para 2017.

O crescimento da economia deverá ser sustentado no investimento das famílias e das empresas e nas exportações:

"Um crescimento assente no investimento privado e nas exportações, resultado da melhoria das condições de crédito e do aumento da competitividade dos bens e serviços portugueses. A credibilidade do processo de consolidação orçamental melhora o posicionamento da economia portuguesa. A recuperação do mercado de trabalho e da confiança, o crescimento do investimento e das exportações e o excedente das balanças correntes e de capital são a materialização desta evolução positiva."