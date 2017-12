Ajudas à banca já custaram 14,6 mil milhões de euros aos contribuintes

Depois do BPN , BPP, BES e Banif, foi a vez da Caixa Geral de Depósitos receber uma enorme injeção de capital.

O BPN já custou 3,7 mil milhões de euros aos contribuintes nos nove anos analisados. No ano passado, o custo para os contribuintes foi de 455 milhões de euros.

O Estado decidiu ainda fazer um empréstimo direto ao fundo de lesados do BES no valor de 145 milhões de euros, financiamento que serve para avnaçar com o primeiro de três pagamentos previstos aos investidores que perderam dinheiro no papel comercial de entidades do GES.