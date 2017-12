Défice orçamental fica nos 0,3% do PIB no 3.º trimestre

"Para o conjunto dos três primeiros trimestres de 2017, o saldo global das Administrações Públicas fixou-se em -393,9 milhões de euros, representando -0,3% do PIB (-2,8% do PIB em igual período do ano passado)", divulgou hoje o INE nas contas nacionais trimestrais por setor institucional do terceiro trimestre deste ano.

O défice orçamental dos primeiros nove meses revela também uma melhoria face ao primeiro semestre do ano (quando representou 1,9% do PIB) e fica bem abaixo da meta do Governo para o conjunto de 2017, de obter um défice 1,4% do PIB.

