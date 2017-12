Viera da Silva empurra Santa Casa para o Montepio, revela o Expresso

O Expresso cita uma ata, assinada por Vieira da Silva e na qual este expressa a intenção do Governo de que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa participe no processo de reestruturação do banco.

Segundo a mesma fonte, a Misericórdia decidiu colocar como condição prévia uma avaliação e auditoria independente à situação do banco Montepio, cujos resultados ainda não são conhecidos.

O novo provedor da Santa Casa, Edmundo Monteiro, já admitiu entrar até com 200 milhões de euros por 10% da instituição.