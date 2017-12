Défice melhora 2.326 milhões de euros até novembro

Os números da execução orçamental, divulgados pelo Ministério das Finanças, mostram que o saldo das contas públicas ficou nos 2.084 milhões de euros no mês passado.

Este é um agravamento em relação a outubro, mas também uma forte melhoria em relação ao mesmo mês do ano passado.

Para esta redução do défice contribuiu um aumento da receita em 4,3%, sobretudo em receitas de impostos. Só no IRC a subida foi de quase 20%, no IVA ultrapassou os 7% e no IRS creceu 4%.

A despesa voltou a subir, mas apenas 0,8%.

O Ministério das Finanças diz que estes números permitem garantir a meta definida para o final do ano.