WhatsApp deixa de funcionar em alguns telemóveis em 2018

A razão é simples: a aplicação já não desenvolve suporte operacional para determinadas plataformas, fazendo com que não tenham utilidade alguma.

De acordo com o WhatsApp, a partir de 2018, os sistemas que operam no BlackBerry OS 10 e no Windows Phone 8.0., deixam de ter capacidade para receber a aplicação.

"Apesar de esses telefones terem feito parte da nossa história, eles não oferecem a capacidade necessária para expandir as funções do nosso aplicativo no futuro", referiu a empresa.

Outros telemóveis incompatíveis com o WhatsApp

Versões de Android anteriores à 2.3.3.;

Android 2.3.7.;

Windows Phone 7;

IOS 6 (iPhones 3GS e versão abaixo);

Nokia Symbia S60 e Nokia S40

Caso os telemóveis não tenham já a aplicação instalada, não será permitido criar uma nova conta, nem voltar a verificar uma já existente.

Segundo a empresa, mil milhões de pessoas usam o serviço de mensagens instantâneas.

"Queremos concentrar os nossos esforços nas plataformas que a maioria das pessoas usam e, apesar de às vezes termos que tomar decisões difíceis, temos que dar às pessoas a melhor forma de se comunicarem entre si", acrescenta o WhatsApp.