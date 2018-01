2017 foi o ano mais seguro na história da aviação comercial 

De acordo com a consultora holandesa To70 e a Aviation Safety Network, site especializado no registo de acidentes aéreos, "2017 foi o ano mais seguro de sempre na história da aviação", avançou à agência Reuters Adrian Young, da To70, no primeiro dia de 2018.

A Aviation Safety Network refere que há registo de 10 acidentes de aviação com vítimas mortais, mas nenhum com aparelhos de companhias aéreas de transporte de aviação civil. Destes sinistros resultou a morte de 44 passageiros e mais 35 pessoas em terra.

Estes dados incluem as 12 vítimas mortais do acidente com um voo não comercial registado com um Cessna 208B Grand Caravan, a 31 de dezembro, que caiu numa área montanhosa perto da cidade de Punta Islita, na Costa Rica.

Em 2016, registaram-se 303 mortes em 16 acidentes com aviões de companhias comerciais.

Os números divulgados ontem referem-se apenas aos aparelhos comerciais civis de transporte de passageiros e aos voos fretados para levar pelo menos 14 passageiros. A estatística não incluem, por isso, o acidente com uma aeronave militar birmanesa que, a 7 de junho, causou 122 mortes.

Nas duas últimas décadas, o número de vítimas mortais em acidentes aéreos tem vindo a diminuir. Em 2015, registou-se uma média de 1,015 mortes por cada voo comercial efetuado em todo o mundo durante esse ano.

O último acidente com vítimas mortais que envolveu um avião de uma companhia aérea de bandeira aconteceu em novembro de 2016, em Medellín, na Colômbia, e foi em outubro de 2015, no Egito, que teve lugar o mais recente desastre com um voo comercial que registou mais de 100 mortes.