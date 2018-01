Venda de revistas vai tornar grupo Impresa mais "ágil" e "forte"

Num comunicado interno, a que a Lusa teve hoje acesso, o presidente executivo afirma: "Com esta mudança, seremos mais ágeis, mais fortes e estaremos mais preparados para o futuro. Um futuro que encaro com otimismo e entusiasmo".

A Impresa anunciou hoje que através da subsidiária Impresa Publishing "celebrou, nesta data, um contrato de transmissão do negócio atinente às publicações Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Júnior, a favor da sociedade Trust in News, Unipessoal", de Luís Delgado, com efeitos desde 01 de janeiro deste ano.

A Impresa não divulgou os montantes envolvidos no negócio.

Francisco Pedro Balsemão refere que "com o início do novo ano, a Impresa começa um novo ciclo: concluiu-se hoje o processo de venda de 12 publicações da área 'Publishing', reconfigurando profundamente o grupo".

"Tratou-se de uma operação ímpar, complexa e sensível, inserida no Plano Estratégico para o triénio 2017-2019, com a sua concretização cumprimos o objetivo de reposicionar a nossa atuação, que está mais focada no audiovisual e no digital, sem deixarmos, naturalmente, de apostar na versão impressa do Expresso, 45 anos depois da fundação, que esteve na génese da Impresa, e hoje com maior circulação em Portugal", prosseguiu o gestor.

"Passamos, assim, a partir de agora, a centrar a nossa atividade nas duas marcas mais fortes do grupo: o Expresso e a SIC", continuou, adiantando que "são dois blocos sobre os quais" a Impresa constrói o seu caminho.

"É a partir deles que inovaremos e criaremos novos produtos e serviços, tal como sempre fizemos, com projetos pioneiros como a SIC Notícias, a SIC Mulher e os restantes temáticos no caso da televisão, ou a Tribuna e o Boa Cama Boa Mesa, no caso do Expresso. Sem esquecer outros que trazem valor acrescentado ao nosso portfólio, como a Blitx e o Smack", refere Francisco Pedro Balsemão.

"O nosso mundo, o dos media, está em constante mutação e é imperioso adaptarmo-nos e sermos mais disruptivos que os restantes. Mantendo sempre os nossos alicerces firmes - a qualidade, a confiança, a independência - acredito que seremos bem-sucedidos", acrescentou.

O presidente executivo da Impresa deseja felicidades aos trabalhadores que são transferidos para a Trust in News: "Seremos concorrentes, mas também parceiros em determinadas ocasiões e nos primeiros meses partilharemos até o mesmo espaço em Paço de Arcos; acima de tudo, estaremos do mesmo lado no que respeita à vontade de ver crescer o setor da comunicação social".

Relativamente aos que vão continuar a trabalhar na Impresa, Francisco Pedro Balsemão deixa uma palavra de gratidão e força.

"De gratidão, por tudo o que têm feito para o êxito desta empreitada. De força, porque precisamos da vossa garra e energia para continuarmos a ser o melhor grupo de media em Portugal", concluiu o gestor.



Lusa