Desemprego em Espanha baixa para o menor número desde 2008

Segundo os dados publicados hoje em Madrid pelo Ministério do Emprego e da Segurança Social de Espanha, o número de desempregados inscritos em dezembro baixou em 61.500 pessoas em relação ao mês anterior.

Por outro lado, o número médio de inscritas nos serviços de Segurança Social espanhóis registou um aumento de 611.146 pessoas em 2017, tendo alcançado as 18.460.201 de pessoas ocupadas no final do ano.

O número de inscritos subiu 42.444 em dezembro em relação a um mês antes, a maior subida mensal registada desde 2005.

Comparando com dezembro de 2016, estão agora inscritos na segurança social espanhola mais 637.232 pessoas.

Lusa