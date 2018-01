Preço das casas aumentou no último trimestre de 2017

Todas as regiões do país registaram uma subida de preços nos últimos três meses do ano em relação ao 3º trimestre, mas onde os preços subiram mais foi na região Norte e na Grande Lisboa (7,4% e 5,4% respetivamente), revela o ranking Idealista.

As regiões Centro (0,4%) e Alentejo (2,9%) são as que registam uma situação invesra e têm os preços mais baixos por m2.