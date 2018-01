Atividade económica na Zona Euro tem crescido a ritmo acelerado

Já os erviços registaram a maior subida do setor em mais de seis anos e meio.

Em dezembro a Irlanda liderou o crescimento na Zona Euro, seguindo-se a França, Alemanha, Itália e Espanha.

Segundo o Jornal de Negócios e de acordo com os dados revelados pela Markit Economics, a atividade económica na Zona Euro subiu mais do que o esperado no final de 2017.