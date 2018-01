Gasolina mais barata a partir da próxima semana

A descida deverá ser de meio cêntimo por litro.

Uma queda que permite atenuar a subida registada no arranque do ano, que refletiu o agravamento da cotação do petróleo, que atingiu o valor mais alto dos últimos dois anos. Foi também resultado da subida dos impostos que recaem sobre os combustíveis.

Já no gasóleo não deverá haver alterações de preço na próxima semana.

Neste caso, a valorização do euro compensa integralmente a subida de preço da matéria-prima nos mercados, pelo que não haverá variação nos preços praticados nos postos de abastecimento.

A moeda europeia atingiu esta semana máximos de quatro meses. Chegou a valer cerca de 1,21 dólares.