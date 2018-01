IMI baixa em 52 concelhos e sobe em nove

De acordo com a imprensa de hoje, apenas nove municípios vão aumentar a taxa do imposto municipal e praticamente metade dos concelhos já cobra a taxa mais baixa sobre os imóveis.

234 das autarquias vão manter as taxas de IMI inalteradas, com a maioria já a cobrar o mínimo de 0,3% do valor do imóvel.

Das 61 autarquias que vão mexer no IMI 52 são para baixar o preço.

Também o número de autarquias a aderir ao IMI familiar vai bater um recorde este ano, com 232 câmaras a beneficiarem as famílias com mais filhos.

A tabela que fixa as taxas a cobrar aos proprietários de imóveis foi comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao último dia do ano de 2017.