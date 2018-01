Inflação subiu 1,4% na zona euro e 1,6% em Portugal em 2017

A inflação em dezembro na zona euro (1,4%) aumentou face aos 1,1% do mesmo mês de 2016 mas recuou na comparação com novembro (1,5%).

Também na UE, a inflação (1,7%) subiu em termos homólogos (1,2% em dezembro de 2016), mas a subida de preços abrandou na variação em cadeia (1,8% em novembro).

As taxas de inflação anuais mais baixas foram registadas, em dezembro, em Chipre (-0,4%), na Irlanda e na Finlândia (0,5% cada) e ainda na Dinamarca (0,8%) e as mais elevadas na Lituânia e Estónia (3,8% cada), bem como no Reino Unido (3,0%).

Em Portugal, a inflação foi de 1,6% em dezembro, abaixo dos 1,8% de novembro, mas acima dos 0,9% homólogos.

Face a novembro, a inflação anual baixou em 23 Estados-membros, manteve-se estável em quatro e aumentou apenas na Eslovénia.

Lusa