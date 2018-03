Economia grega cresceu em 2017

Os dados apresentados foram calculados a partir da soma dos resultados trimestrais, mas não corrigidos das variações sazonais, sublinha a Elstat. Em termos absolutos o Produto Interno Bruto (PIB) alcançou um volume de 187.089 milhões de euros, contra 184.594 milhões em 2016.

O gasto em consumo final caiu em 2017 0,2% devido à redução do gasto público em 1,1%. Em contrapartida, o consumo das famílias aumentou 0,1%, as importações de bens e serviços aumentaram 7,2% e as exportações registaram um acréscimo de 6,8%.

A formação bruta de capital fixo cresceu 15,7% face a 2016.No quarto trimestre, o PIB cresceu 0,1% face ao trimestre anterior e 1,9% face ao mesmo período de 2016, segundo os dados revistos de variações sazonais.

Lusa