Coca-Cola lança primeira bebida alcoólica em mais de 100 anos de história 

A ideia vai ser implementada apenas no Japão, país onde bebidas gaseificadas com sabor, como a Chu-Hi, são bastante apreciadas principalmente entre o público feminino. Este tipo de bebidas, distribuída em latas e em substituição da cerveja, costuma ter entre 3% a 8% de álcool.



"A Coca-Cola vai ser misturada com uma bebida destilada chamada shochu, água com gás e alguns aromas", revelou Jorge Garduño. A shochu é uma bebida com um teor alcoólico de 25% e é tradicionalmente destilada a partir de cevada, batata-doce ou arroz.



O responsável da marca no Japão diz que é pouco provável que a bebida entre noutros mercados. Garduño afirma que a nova aposta "representa uma experiência modesta de uma parte da estratégia" da emrpesa no mercado japonês onde a Chu-Hi tem um grande mercado e é praticamente exclusiva.

O Japão é um dos países com uma base de clientes mais estável e fiel à maior empresa de de refrigerantes do mundo.