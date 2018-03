BCE mantém taxas de juro e programa de compra de ativos até setembro

"Na reunião de hoje, o Conselho do BCE decidiu que a taxa de juro aplicável às principais operações de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0%, 0,25% e -0,40%, respetivamente", refere o comunicado divulgado no final.

No que respeita às medidas de política monetária não convencionais, "o Conselho do BCE confirma que se pretende que as compras líquidas de ativos, ao atual ritmo mensal de 30 mil milhões de euros, prossigam até ao final de setembro de 2018, ou até mais tarde, se necessário, e, em qualquer caso, até que o Conselho do BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo", diz a instituição.

Lusa