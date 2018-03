China acusa Trump de "atacar" comércio global com taxas sobre importações

Donald Trump justificou as novas taxas com a necessidade de proteger, por questões de segurança nacional, a indústria norte-americana mas hoje a China considera que essa decisão constitui "um ataque deliberado contra o sistema comercial multilateral incorporado pela Organização Mundial do Comércio (OMC)", avisando que as medidas terão "um sério impacto" no mundo global.

Horas depois de Trump ter assinado os diplomas, também o ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, Taro Kono, considerou que estas "lamentáveis" taxas "prejudicam as relações comerciais bilaterais".

"Esta medida pode afetar muito a cooperação económica entre o Japão e os EUA, bem como todo o comércio internacional", disse o MNE japonês.O Presidente dos Estados Unidos,

Donald Trump, assinou quinta-feira os decretos que confirmam tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e 10% às de alumínio, numa estratégia para proteger a indústria norte-americana.

Lusa