Marcelo afirma que vêm aí "grandes, grandes decisões" sobre infraestruturas

O chefe de Estado falava na Sala de Jantar do Palácio de Belém, numa cerimónia sobre os seus dois anos de mandato, a propósito das previsões macroeconómicas que, no seu entender, devem ser "muito conservadoras", apesar de haver "projetos de investimento que, se se vierem a concretizar, se podem projetar já este ano ou no ano que vem".

Neste contexto, afirmou: "E não falo em grandes, grandes decisões que, mais dia, menos dia virão aí, importantes, em termos portuários ou em termos de infraestruturas. Não falo nisso".

"Mas, se se olhar apenas a projetos de investimento que estão pendentes, de que o Governo tem falado, aliás, se olharmos à evolução do turismo - mesmo nestes meses que são, teoricamente, sempre mais fracos --, se olharmos para a evolução das exportações, nós podemos dizer que a perspetiva que existe, os números que existem são conservadores e podem ser ultrapassados", prosseguiu.

Marcelo Rebelo de Sousa insistiu, no entanto, que "é bom manter essa quota-parte de realismo" nas previsões macroeconómicas.

"Porque, de repente, há uma decisão protecionista a nível mundial, há uma retaliação europeia, há uma guerra comercial, nós somos envolvidos nesse processo, inevitavelmente, e depois não sabemos exatamente quais são as consequências. Portanto, há um contexto externo que se tem de tomar em linha de conta e que leva, realmente, a essa moderação", argumentou.

O Presidente da República disse que, ao fim de dois anos em funções, continua a ser um "otimista realista", que gosta de "baixar as expectativas", e congratulou-se por outros seguirem o seu exemplo: "Vejo com alegria que já contaminei alguns otimistas que eu achava um bocadinho menos realistas. Também preferem agora previsões muito conservadoras, e isso é bom".

Lusa