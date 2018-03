Bahamas entra na lista negra da UE de paraísos fiscais, Bahrein sai

O Conselho de ministros da UE (Ecofin) retirou o Bahrein, as Ilhas Marshall e Santa Lucia da lista e acrescentou as Bahamas, São Cristóvão e Nevis e as Ilhas Virgens Americanas.

A lista de jurisdições que não cumprem as regulações europeias e que poderão sofrer sanções dissuasivas se nada mudarem em matéria de transparência e cooperação fiscal.

A lista negra continua a incluir um total de nove jurisdições, todas fora da UE: a Samoa, Baamas, Namíbia, Palau, São Cristóvão e Nevis, Trinidade e Tobago e as Ilhas Virgens Americanas.

Lusa