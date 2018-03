Portugal coloca 1.250 M€ em dívida com as taxas de juro mais baixas de sempre

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na Bloomberg, a dez anos foram colocados 975 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) à taxa de juro de 1,778%, inferior à taxa do anterior leilão comparável, de 2,046%, em 14 de fevereiro.

A procura atingiu 1.661 milhões de euros para as OT a dez anos, 1,70 vezes superior ao montante colocado.

No prazo mais longo, a cerca de 27 anos, Portugal colocou hoje 275 milhões de euros à taxa de juro de 2,8%, inferior à verificada no anterior leilão comparável de 12 de julho do ano passado (3,977%).

Neste prazo, a procura atingiu 771 milhões de euros, 2,80 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado dois leilões de OT com maturidades em 17 de outubro de 2028 e em 15 de fevereiro de 2045, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

No mais recente leilão de OT a 10 anos, em 14 de fevereiro, Portugal colocou 760 milhões de euros à taxa de juro média de 2,046%, superior à taxa do anterior leilão comparável (de 1,939% em 08 de novembro), e a procura atingiu 1.578 milhões de euros.

Em relação ao prazo mais longo, o leilão mais recente ocorreu em 12 de julho do ano passado quando Portugal colocou 315 milhões de euros em OT a 28 anos a uma taxa de juro de 3,977%, inferior à do anterior leilão comparável, (de 4,1% em janeiro de 2015) e a procura cifrou-se em 676 milhões de euros.

Segundo o programa de financiamento de 2018, o IGCP estima arrecadar 15.000 milhões de euros através da emissão bruta de OT mensalmente, combinando operações sindicadas e leilões.