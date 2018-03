"Está na altura dos operadores aprenderem que não podem ter estes comportamentos junto dos consumidores"

A Deco garante que a Altice/MEO, NOS e NOWO não respeitaram a antecedência mínima de 30 dias nem informaram os clientes que poderiam rescindir os contratos, mesmo em período de fidelização, por causa da mudança dos tarifários.



O caso foi denunciado no ano passado ao regulador das telecomunicações que obrigou as operadoras repetirem a comunicação da alteração contratual de acordo com a lei. Ainda assim a decisão não incluiu a devolução dos valores cobrados a cerca de 2 milhões de clientes ao longo de 8 meses.

A ação judicial agora interposta é uma das iniciativas da Deco no âmbito do Dia Mundial do Consumidor que se assinala hoje. A Associação lembra que as telecomunicações são há mais de 10 anos o setor mais reclamado.