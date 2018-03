Milhares de funcionários públicos exigem aumentos salariais em protesto em Lisboa

"Basta de congelamento! Queremos o nosso aumento!" é uma das frases de luta que estão a ser entoadas pelos funcionários públicos, que se manifestam hoje em Lisboa também pela dignificação das carreiras e pelo combate à precariedade.

Na cabeça da manifestação e a segurar a faixa "Mais salário, carreiras e 35 horas" estão Ana Avoila, dirigente da Frente Comum, e Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP.

Uma delegação do PCP, que conta com a deputada da Assembleia da República Rita Rato e o eurodeputado João Ferreira, por exemplo, marca presença em solidariedade para com os trabalhadores do Estado.

Os trabalhadores envergam faixas de vários pontos do país, como Braga, Porto, Coimbra, Guarda, Vila Real, Beja, Açores e Madeira, entre outros.

Em conferência de imprensa na passada terça-feira, Ana Avoila criticou o Governo por "não responder" à sua proposta reivindicativa para 2018 de aumentos salariais de 4% (recorde-se que os salários estão congelados desde 2010), sublinhando que os sindicatos não são "figuras decorativas" na negociação.

Lusa